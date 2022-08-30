Сибирь получит от Узбекистана 200 тыс тонн продукции

30 авг. 14:38

В розничные сети регионов Сибирского федерального округа поступят порядка 200 тыс тонн сельскохозяйственной продукции из пяти областей Узбекистана, сообщает издание "Дуне".

Ранее узбекские предприниматели и деловые круги, а также замглавы Хорезмской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областей и Каракалпакстана встретились с руководителями центров оптовой торговли, крупных сетевых гипермаркетов Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской областей.

"В рамках переговоров представители регионов подписали соглашения об экспорте около 200 тыс тонн сельскохозяйственной продукции на территорию Сибирского федерального округа", - говорится в тексте.

Кроме того, узбекская делегация ознакомилась с условиями, созданными для экспортеров в оптово-распределительных центрах в городах СФО – "Русагромаркет" в Новосибирске, а также "Азия — Сибирь" и торгово-логистическом центре в Красноярске.