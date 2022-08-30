Пироман под Ростовом сжег музейный комплекс вместе с сухой травой

30 авг. 14:35

Житель Волгодонска в Ростовской области поджог сухую растительность, огонь быстро распространился, в результате пострадал музей.

Директор этнического центра обратилась в полицию, она сообщила, что возле музейного комплекса загорелась трава, затем огонь перекинулся и на постройки.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник взялся помочь знакомой избавится от засохшей травы. Вместо того, чтобы покосить ее, он поджег сухую растительность и уехал", - сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

Огонь перекинулся на ближайшие постройки, пострадали сборно-разборные конструкции в музее исторической реконструкции, технические помещения с имуществом, элементы декора, сгорели входные ворота с башнями.

Сумма причиненного ущерба составила более 1,3 млн рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).