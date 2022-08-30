Баку и Ереван обсуждают границу в Москве 

В настоящее время в Москве проходит второе заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации и демаркации границы Азербайджана и Армении. С азербайджанской стороны переговоры ведет вице-премьер Шахин Мустафаев, с армянской стороны во встрече участвует вице-премьер Мгер Григорян. Российские эксперты оказывают консультативную поддержку, при этом работа ведется в двустороннем формате Баку-Ереван.

Встреча проходит в закрытом режиме, без предварительных заявлений сторон. Почти наверняка засекреченный характер переговоров является запросом Еревана из-за нежелания армянских властей спровоцировать новую волну протестов радикальной националистической оппозиции. Как команды зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, так и экстремисты вроде "Национально-демократического полюса" жаждут любого повода, чтобы попытаться вывести на улицы людей с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна, поэтому Армения предпочитает переговоры о делимитации границы вести в тишине.

Связь между двусторонним диалогом по границе и митингами оппозиции самая прямая. За годы оккупации азербайджанских территорий села, расположенные в советские годы у границы АрмССР и АзССР, разрослись на землю Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов Азербайджана, и местное население привыкло считать, что это земля Республики Армения. То же самое касается дорог, линий ЛЭП и трубопроводов, сельхозугодий и просто ключевых элементов ландшафта: армянские граждане, зная или не зная об этом, тридцать лет застраивали, засеивали и другими способами использовали землю соседнего государства. Теперь же, после завершения Карабахской войны, они обязаны уйти с территории Азербайджана, на которую де-юре незаконно вторглись. Для оппозиции это возможность обвинить Пашиняна в "сдаче Армении", хотя речь идет только об определении границы.

Технически вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы не составляет проблемы. Граница устанавливается по точным географическим картам, такие карты есть у Минобороны России, и Москва изначально, когда армянские оккупационные силы капитулировали и встал вопрос о заключении мирного договора между Баку и Ереваном, предложила свое содействие в делимитации. Сторонам нужно лишь сесть вместе за эти карты и договориться о признании или уточнении географических данных. Но, как было сказано выше, этот процесс, как и многое другое в армяно-азербайджанском урегулировании, упирается во внутриполитическую ситуацию в Армении, где националистическая оппозиция остается силой. Никол Пашинян вынужден осторожничать прежде всего потому, что люди Кочаряна и Саргсяна в случае резкого движения Еревана к нормализации отношений с Баку вполне способны устроить еще один теракт, подобный расстрелу высших лиц армянского государства 27 октября 1999 года.

Вместе с тем, у Никола Пашиняна есть собственная причина не давать процессу делимитации ускоряться. После военного и геополитического поражения в Карабахской войне, на которую по факту бесцельно были потрачены неподъемные для маленькой страны средства, Республика Армения оказалась на таком экзистенциальном дне, что перед ней встал выбор: или сдаваться полностью, или начинать выторговывать себе цену побольше за каждый маленький шажок к миру с Азербайджаном. Торговаться до последнего – это политический стиль Пашиняна, и победа на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года дала ему мандат на продолжение его внешнеполитического курса. Поэтому вполне возможно, что не радикалы блокируют активность армянского премьера, а он использует их как предлог работать по делимитации границы (как и по открытию коммуникаций, и подготовке мирного договора) как можно медленнее.

То есть Никол Пашинян попросту стремится получить себе выгоду даже там, где никакой выгоды не предвидится. На тех участках границы, которые необходимо установить точно, речь идет о передвижении рубежей на запад, до старых советских границ АзССР. Но Ереван не хочет, чтобы процесс был односторонним, и пытается найти хоть какие-то варианты, как наведение порядка в армяно-азербайджанской географии можно будет представить успехом Пашиняна и его команды. Даже на уровне популизма сложно представить, как такие варианты могли бы выглядеть. Поэтому Шахин Мустафаев и Мгер Григорян и встречаются за закрытыми дверями: это тоже стиль армянского премьера – если не можешь сообщить о достижении, то хотя бы молчи о провале. Можно прогнозировать, что заявления по итогам встречи будут крайне сдержанными с обеих сторон, делимитация будет происходить практически в тайне от армянской общественности, а видеозаписи с границы Ереван станет игнорировать.

К сегодняшнему дню уже накопилось множество косвенных сведений о том, что такая работа уже ведется, и на ряде направлений этим летом граница приблизилась к тому состоянию, какой ей положено быть по официальным картам. Позитивную роль здесь играет Москва, заинтересованная в скорейшей стабилизации отношений Азербайджана и Армении, и факт проведения второй встречи комиссии именно в столице России красноречиво говорит о том, что процесс продвигается при российском содействии. Все необходимые документы есть, политическая воля у властей Азербайджана и России есть, осталось лишь стимулировать тем или иным способом политическую волю армянского руководства. Пусть демаркация будет вестись под грифом "секретно", главное – чтобы граница была размечена и этот вопрос ушел с повестки армяно-азербайджанского урегулирования как решенный.