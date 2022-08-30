Самолеты из Москвы будут летать в Сочи и Турцию коротким маршрутом

30 авг. 14:19

Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом благодаря воздушным трассам, которые позволят сократить время в пути примерно на 30 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях.

"Сокращенные воздушные трассы начали функционировать с 00:00 30 августа. Они позволяют примерно на 30 минут сократить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул", – сказал источник.

При этом он отметил, что длительность рейсов в турецкие города из регионов России по-прежнему не изменилась. Собеседник также рассказал о сокращении маршрута из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, но время в пути из регионов осталось таким же.