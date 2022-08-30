ЦБ представил памятную монету в честь столетия Чечни

30 авг. 14:16

Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Чеченской Республики.

"Банк России 31 августа 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики", - сообщается на сайте регулятора.

Всего выпущено 3 тыс таких монет. Диаметр монеты - 39 мм, на одной из сторон монеты расположено рельефное изображение герба и цветное изображение флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и Грозного. Также монету украшает надпись "Чеченская республика", внизу, в две строки: "100 лет".