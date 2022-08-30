Несовершеннолетний угонщик устроил ДТП в Казахстане

30 авг. 14:03

Полиция в Акмолинске задержала 17-летнего пьяного автоугонщика, который устроил ДТП, передает Polisia.kz.

Минувшей ночью правоохранителям поступила информация об угоне автомашины Lada Kalina в городе Щучинск. Угонщик, скрываясь от полиции, выехал из города на республиканскую трассу Петропавловск – Нур-Султан.

На трассе к поимке преступника присоединились сотрудники областного батальона патрульной полиции.

Водителю был подан сигнал об остановке, но он, превысив скоростной режим, продолжил движение. В результате несовершеннолетний угонщик не справился с рулевым управлением и совершил наезд на криволинейный брус. Угонщика доставили в больнице, обследование не выявило у него травм, однако выяснилось, что нарушитель был в алкогольном опьянении средней степени.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента.