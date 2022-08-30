Молодой крановщик разбился в Нур-Султане

30 авг. 13:52

Несчастный случай произошел на стройке в Нур-Султане, об этом рассказали в пресс-службе комитета промышленной безопасности МЧС Казахстана.

В субботу, примерно в 10:15, поступил сигнал о ЧП на строительном объекте Сауран. Туда направились инспекторы столичного департамента комитета.

"Было установлено, что во время выполнения работ с кабины управления башенного крана выпал (с высоты 7 этажа) оператор 2002 года рождения", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.