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Шиитский лидер ас-Садр: прошу прощения у иракцев

с сайта правительства Ирака

Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр попросил прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов.

"Я устал от того, что происходит. Меня опечалили эти события, я прошу прощения у народа", - приводит его слова РИА Новости

В Багдаде и других провинциях Ирака продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.

ФОТО с сайта правительства Ирака
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