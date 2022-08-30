Шиитский лидер ас-Садр: прошу прощения у иракцев

30 авг. 13:42

Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр попросил прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов.

"Я устал от того, что происходит. Меня опечалили эти события, я прошу прощения у народа", - приводит его слова РИА Новости

В Багдаде и других провинциях Ирака продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.