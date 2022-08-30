Сочи заманивает учителей доплатой 15 тыс рублей на жилье

30 авг. 13:30

С этого учебного года учителям, приехавшим в Сочи из других регионов России, решено доплачивать по 15 тыс рублей на компенсацию расходов за аренду жилья.

"В 2022 году администрацией Сочи совместно с депутатским корпусом курорта на муниципальном уровне принято стратегическое решение о компенсации части расходов за аренду жилья в размере 15 тысяч рублей ежемесячно педагогам, работающим в Сочи, приехавшим из других регионов России. Это важная мера социальной поддержки, о которой просили работники отрасли", – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский на совещании 30 августа

На доплату могут рассчитывать педагогические работники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, педагоги и работники культуры, а также физкультуры и спорта.