30 авг. 13:24

Ереван не предоставляет Баку информацию о местах массовых захоронений, поскольку осознает, что эти факты массовых убийств можно квалифицировать как военные преступления, заявил заведующий сектором администрации президента Азербайджана Габиб Микаиллы на конференции "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

"Минная проблема также препятствует расследованию этих вопросов. Со следующего месяца совместно с МККК в этой области будут предприняты шаги. Также необходимо применение судебно-медицинской экспертизы в этой области. Совместный с Азербайджаном и Арменией механизм МККК в связи с пропавшими без вести лицами может быть эффективен в этой области", - отметил Микаиллы.

Старший следователь по важным делам отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Агаев сообщил, что в ходе строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях в 18 местах были найдены останки минимум 29 человек.

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Гасанов рассказал, что на прошлой неделе один ящик с человеческими останками был доставлен из агдамского села Шихбабалы, еще два - из села Заллар и один - из села Чираг Кельбаджарского района, на этой неделе пройдет судебно-медицинская экспертиза останков.