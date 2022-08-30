Шольц создает четвертый рейх?

Германский канцлер хочет расширить ЕС и централизовать в нем власть. Что это: попытка компенсировать свои провалы на Украине или давняя мечта создать четвертый рейх?

С начала военной спецоперации на Украине Олаф Шольц находился под огромным прессом. С одной стороны – США, требующие газовое эмбарго против России. С другой стороны – Украина и Польша, вымогающие у Германии оружие. А с третьей стороны немецкий бизнес и народ, недовольный ростом цен на газ нефть и электроэнергию. Из-за нежелания поставлять Украине зенитки и танки Шольца даже как-то не пустили в Украину. Он уже почти сел на поезд из Польши, но в последний момент ему сказали, что в Киеве его не ждут.

Шольц терпел, но пытался все-таки что-то предпринять, чтобы доказать свою полноценность как политика и главы государства. Когда англосаксы создали проукраинский информационный шум в Вашингтоне, Брюсселе и Варшаве, а "зеленые" в правящей коалиции только ждали момента, чтобы закрыть "Северный поток-2", у Шольца не оставалось вариантов. Канцлер начал с пяти тысяч касок, но позднее направил на Украину и бронированные машины, и РСЗО Mars-II, и зенитные системы "Гепард". Параллельно ужесточалась риторика Шольца. Обычно спокойный и размеренный политик в начале мая произнес громкую речь, вызвав у слушателей ассоциации с Адольфом Гитлером. Сначала казалось, что социал-демократ просто выдавливает из себя эмоции и ни о каком реваншизме речи не идет. Но позднее стало понятно, что у тихого Шольца все-таки есть большие амбиции.

Сначала он объявил о том, что создаст самую сильную армию в мире, от чего, мягко говоря, ужаснулись поляки и начали обвинять Германию в попытке захвата Данцига. Потом Шольц инициировал серьезные реформы в ЕС. 29 августа он предложил радикально поменять формат принятия решений в Евросоюзе во внешней и фискальной политике. Он хочет, чтобы решения принимались не единогласно, а большинством. То есть по новой схеме та же Венгрия не сможет блокировать санкции против России или военные операции за пределами ЕС. Учитывая, что ЕЦБ находится во Франкфурте и Германия – главный двигатель европейской экономики, переход на новую модель власти дает бонусы именно Берлину.

Германия старается одновременно быть в "общей линейке" и в то же время через финансы тянуть одеяло на себя. Это наглядно показал миграционный кризис и долговой кризис еврозоны, когда все случилось так, как сказала Ангела Меркель: Грецию заставили затягивать пояса, а остальную Европу – принимать мигрантов. От того, что Меркель сменил Шольц, ничего не меняется. Германия – все равно лидер Европы. Вдобавок к централизации власти в своем выступлении Шольц предложил поскорее принять в Евросоюз страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию. В истории Европы были и великие державы, и попытки объединить весь субконтинент, но такому составу позавидовали бы и Габсбурги, и Наполеон, и даже Римская Империя.

Иными словами, Шольц хочет создать новый Германский рейх и расширить его максимально на восток – Сильная Европа во главе с Германией. Риск таких амбиций кроется не только в растаптывании суверенитета малых стран ЕС и втягивании постсоветского пространства в блок – из-за чего, собственно, и продолжается два десятка лет противостояние России и Запада – а еще и в том, что Германия при всей своей мощи де-факто является страной-марионеткой. Немецкие богатство и амбиции служат американским интересам. Делает ли Шольц все это искренне или чтобы заслужить одобрение у всех недовольных, не ясно, но затея у него крайне опасная.