Кремль: поставкам по "Северному потоку" мешают только санкции

30 авг. 13:00

Проблем с поставками российского газа по "Северному потоку" в Европу нет, кроме тех, что вызваны санкциями, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С 31 августа по 2 сентября "Северный поток" полностью встанет в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Затем поставки возобновятся в объеме возможном на фоне проблем с турбинами.

"Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства", - сказал Песков.

Он добавил, что страны Европы, Великобритания, Канада, США ввели антироссийские санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, не дают юридически оформить возвращение турбин. "Других препятствий в исполнении Россией своих обязательств нет", - подчеркнул представитель Кремля.