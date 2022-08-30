СМИ: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

30 авг. 12:59

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев, - передает телеканал CNN.

"Группа из 14 экспертов... прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении телеканала, передает РИА Новости.

Членов делегации сегодня рано утром видели в киевской гостинице, - отмечает телеканал.

Напомним, накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Ожидается, что инспекция на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.