С начала года в Ялте отдохнул миллион туристов

30 авг. 12:50

С начала текущего 2022 года Ялта встретила миллион туристов, - сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.

"Сегодня средняя заполняемость средств размещения (а их у нас 163 общей вместимостью более 36 тысяч человек) – около 70%. При этом в топовых объектах еще выше - до 80%", - рассказала глава Ялты, отметив, что в среднем турпоток в этом году снизился на 26%, хотя минувший год был рекордным, передает "АиФ-Крым".

Хитом этого сезона на курорте стали постковидные программы, которые предлагаются в 10 санаториях, а вот цены на отдых остались преимущественно на уровне прошлого года.

"Впереди самое уютное, ласковое и комфортное время года – бархатный сезон. Так что итоги подводить очень рано, продолжаем принимать гостей", - добавила она.