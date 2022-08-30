"М.Видео-Эльдорадо" принимает предзаказы на новый iPhone

30 авг. 12:46

В настоящее время заказать новую модель iPhone, которая будет представлена в начале сентября, можно у "М.Видео-Эльдорадо".

"Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала первым российским ритейлером, открывшим предзаказ на смартфоны Apple, которые, как ожидается, будут представлены 7 сентября", - говорится в сообщении компании.

Сеть намерена продавать оригинальные iPhone с сервисом и гарантией, сертификат на предзаказ стоит 50 тыс рублей.

В re:Store предзаказ новой модели смартфона на данный момент не доступен.

Ожидается, что iPhone 14 будет представлен 7 сентября, а старт продаж начнется 16 сентября, сообщает агентство Bloomberg.