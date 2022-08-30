Поездка на грузовом поезде к отцу обернулась для юных казахстанцев больницей

30 авг. 12:44

В Жамбылской области двое детей спрыгнули с железнодорожного поезда и были доставлены в больницу с различными травмами, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД.

Инцидент произошел вечером 29 августа. 53-летний пастух сообщил полиции, что на перегоне "Тамды-Талас" на вагонах грузового поезда заметил двоих несовершеннолетних.

Сотрудники приступили к их поискам, и спустя 40 минут они нашли 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь. Его 7-летний брат обнаружен около станции Жума. Найденные были доставлены в Центральную больницу Таласского района.

В ходе проверки было выяснено, что дети живут с матерью в селе Каратау. 29 августа они гостили у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, несовершеннолетние отправились к своему папе, которые после развода стал проживать в соседнем селе. На станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон поезда.

Набор грузовым составом скорости так напугал детей, что они спрыгнули близ станции Жума, получив при этом травмы.

Отмечается, что начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта").