Что готовит россиянам экономическая осень-2022?

Спустя полгода после введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине стало очевидно: они оказали на экономику России гораздо меньший эффект, чем ожидали их инициаторы.

Тем не менее, семь пакетов новых европейских рестрикций остаются в силе, по данным российской разведки, озвученным секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, готовится и восьмой. В таких условиях необходимо заранее просчитывать все возможные последствия и быть готовыми к ним.

Именно поэтому накануне на заседание президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики члены правительства РФ озвучили ряд тревожных тенденций, которые россияне могут ощутить на себе уже в ближайшее время. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что около 200 тыс россиян могут стать безработными в ближайшем квартале, а первый вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что в зоне риска в первую очередь те, кто занят в машиностроении и химической промышленности.

Ключевым же вопросом экономической повестки на заседании была названа поддержка инвестиций: по словам Белоусова, "эпицентр" их спада придется именно на IV квартал. Он пояснил, что "траектория инвестиций" сейчас будет определять другие показатели состояния экономики, в том числе динамику потребления и реальных доходов населения.

Наступающая осень, действительно, будет для россиян "достаточно сложным, напряженным периодом", считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он напомнил, что летом безработица, как правило, не растет, за исключением редких случаев, как, например, в пандемию коронавируса, когда были остановлены производства и другой возможности получить доходы, кроме как зарегистрироваться в службе занятости, просто не было.

"А сейчас, в сентябре, начнется рост безработицы. Лето закончилось, закончились отпуска, закончились средства, которые были предоставлены при увольнении по соглашению сторон, - и, конечно, люди начнут более активно искать работу. Помимо всего прочего, идет еще и оптимизация численности персонала в связи с возникшими трудностями производственного и логистического характера. В контексте роста безработицы будет стагнировать заработная плата, она не будет расти даже хотя бы теми темпами, какие были в предыдущий год", - предупредил эксперт в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Чтобы справиться с этими тенденциями, правительство, отметил Александр Сафонов, может, с одной стороны, воспользоваться временными мерами помощи россиянам, которые отработаны на протяжении десятилетий. "Это направление людей, оставшихся без работы, на общественные работы, это помощь предприятиям по предотвращению сокращений и увольнений, это субсидирование заработной платы, это помощь с переобучением (при наличии рабочих мест по новым специальностям), это помощь, связанная со сменой места жительства, то есть развитие трудовой мобильности", - перечислил он.

Однако, подчеркнул проректор Академии труда и социальных отношений, ключевая задача правительства - это не временные меры, а скорее стабилизация рынка труда на устойчивой основе, для чего нужно развивать экономику и не допускать ее сжатия. "С этой целью, в первую очередь, государство может участвовать в финансировании таких проектов, которые могут не дать мгновенную отдачу, но тем не менее очень серьезно поддержат совокупность отраслей, которые связаны с так называемыми "локомотивами"", - указал эксперт.

По его словам, наиболее важны здесь две точки воздействия. "Первая - это развитие строительства. Прежде всего, это госзаказ на реновацию аварийного жилья. Платежеспособный спрос населения сокращается, и только замещение бюджетными деньгами может сохранить дальнейшие темпы развития строительной отрасли. Строительная отрасль тянет за собой и производство металлов, и производство строительных материалов, и химическую промышленность, и логистику - здесь задействовано большое количество смежных отраслей", - заявил проректор Академии труда и социальных отношений.

"Второе направление - это развитие российской независимой автомобильной отрасли. Сейчас стоит задача создания полного цикла производства комплектующих на территории РФ для своих отечественных автомобилей - а это, во-первых, большой потенциал, для сохранения рабочих мест, которые могут быть потеряны в связи с уходом иностранных компаний, во-вторых, формирование устойчивого спроса внутри страны на большое количество изделий: химической промышленности (пластмассы, резины, карбон), электрической, металлургии, и так далее. Поэтому правительству очень важно определиться с этими точками роста и в максимальной степени их поддерживать", - заключил Александр Сафонов.

Какие планы по дальнейшей защите от санкций и развитию экономики приняло правительство РФ, россияне, вероятно, смогут узнать в ближайшее время. Ключевые направления, в том числе озвученные выше, Кабмину ясны, остается лишь определить, как именно государство будет их поддерживать в приближающемся четвертом квартале.