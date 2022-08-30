Десять зданий на Кубани получили новый статус

30 авг. 12:31

На Кубани утвердили десять новых памятников культурного наследия, которые находятся в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Выселковском и Белореченском районах, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Часть объектов культурного наследия – многоквартирные жилые дома. Новый статус зданий позволит вовремя ремонтировать и сохранять их исторический вид, - рассказал вице-губернатор Сергей Болдин, передает "АиФ-Юг".

Историческим памятником признали жилой дом городского головы А.А. Никулина в Новороссийске, доходный дом в Новороссийске, здание школы по ул. Ленина, дом в станице Березанской Выселковского района, строение в Славянске-на-Кубани, казачью школу по улице Первомайской, дом в станице Рязанской Белореченского района, жилой дом в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Коммунаров.

Также в списке охраняемых зданий оказались жилой и доходный дом начала XX века в Краснодаре, , особняк Богарсуковых в Краснодаре, павильон "Крайпотребсоюз" и главный павильон Краснодарского края, входящие в состав ансамбля "Комплекс зданий краевой выставки сельского хозяйства", - говорится в сообщении.