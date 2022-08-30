Самый большой в СНГ кинотеатр открылся в Ташкенте

30 авг. 12:22

В Ташкенте в Доме кинематографистов начал работу самый масштабный киноэкран в странах СНГ.

Огромный экран (29,5 м на 14 м) будет демонстрировать фильмы в формате DCP, всего в кинотеатре организованы пять кинозалов.

"В прошлом году по инициативе президента мы возродили Дом кинематографистов, в нем прошло открытие XIII Ташкентского международного кинофестиваля. <…> Сегодня мы презентуем масштабный экран, демонстрирующий картинку в формате DCP. Всего в Доме кинематографистов будет размещено 5 экранов. Сам кинотеатр за раз может принять 1809 человек", - рассказал гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Экран создан французской компанией Harkness Screens, являющейся мировым лидером в области технологий производства экранов самого различного применения, поделился представитель компании Asia Cinema Сухроб Махмудов.