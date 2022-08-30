Мэр Симферополя пообещал снести в городе все самострои

30 авг. 11:49

Столицу Крыма очистят от всех незаконных построек, - сообщил в эфире местного телеканала "Миллет" мэр Симферополя Михаил Афанасьев.

"Это действительно проблема не только крымской столицы, но и всей республики. Сегодня мы заняли четкую позицию, что весь самострой должен быть снесен", – заявил Афанасьев, объяснив, что сейчас добиваться сноса самостроев приходится через суды, передает "АиФ-Крым".

Граждане должны понимать, что осуществлять строительство на территории города можно только в соответствии с действующим законодательством. К сожалению, в какой-то момент эта ситуация была упущена, и сегодня решать эту проблему приходится уже постфактум: проходить сначала суды, а затем заниматься демонтажем.

"Ничего, мы и это сделаем", – пообещал Афанасьев.