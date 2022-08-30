Германия и Франция выступают единым фронтом против запрета на выдачу виз россиянам

30 авг. 11:37

В совместном заявлении властей Германии и Франции, распространенном в преддверии сегодняшней встречи глав МИД ЕС в Праге, говорится, что нельзя вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, пишет агентство DPA.

Согласно заявлению двух стран, необходимо сохранить существующую правовую базу, позволяющую студентам, художникам, ученым и ключевым специалистам из России въезжать в ЕС "вне независимости от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию".

Также в Германии и Франции подчеркнули, что "важно не отчуждать будущие поколения россиян".

Кроме того, в Берлина и Париже выразили беспокойство тем, что запрет на получение шенгена "может привести к росту националистических и антиевропейских настроений в России".

"Наша визовая политика должна… по-прежнему разрешать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством", - говорится в заявлении.