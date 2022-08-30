В ДТП со "скорой помощью" в Кисловодске пострадали сами медики

30 авг. 11:35

В ставропольском Кисловодске накануне произошло ДТП с участием реанимобиля скорой медицинской помощи, есть пострадавшие, - сообщает Госавтоинспекция региона.

"На регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей УАЗ и реанимобиля скорой медицинской помощи Форд. С различными травмами в больницу курорта были госпитализированы два фельдшера", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Реанимобиль ехал на вызов и пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, - добавили в ГИБДД.