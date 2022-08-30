В России выявили еще 37 067 случаев коронавируса

30 авг. 11:23

За минувшие сутки в России выявили 37 067 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 405, в Санкт-Петербурге – 3 497, в Подмосковье – 1 073. В Краснодарском крае - 1 052, в Ставропольском крае - 324, в Крыму - 376, в Дагестане - 210, в Кабардино-Балкарии - 222, в Адыгее - 71, в Карачаево-Черкесии - 88, в Чечне - 29, в Северной Осетии - 34, в Ингушетии - 27.

Общее число инфицированных в России достигло 19 482 648.

Госпитализированы за сутки 4 673 человека. Выздоровели 36 729 пациентов, за все время - 18 557 580.

Умерли за сутки 94 человека, с начала пандемии - 384 254.