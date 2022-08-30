Химический завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха

На химическом предприятии "Руставский азот" выявлены нарушения в работе с отхода, сообщает Департамент экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
"В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, изучается документация и будут приняты соответствующие меры, определенные законом", – информирует пресс-служба ведомства.
Проверка выявила неисполнение компанией отдельных обязательств Кодекса обращения с отходами.
"Руставский азот" является крупнейшим в Закавказье химическим предприятием по производству минеральных удобрений и промышленной химии. На заводе трудоустроено около 2 тыс человек.