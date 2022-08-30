Власти Сочи будут развивать яхтенный спорт

30 авг. 11:16

Власти Кубани намерены построить новые яхтенные марины в Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах края – как полагают в руководстве, марины станут центрами развития водных видов спорта.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что строительство входит в концепцию развития яхтенного туризма Краснодарского края, и это позволит проводить регаты международного уровня и соревнования парусного спорта, - передает "АиФ-Юг"..

Всего в Краснодарском крае планируют создать 26 площадок для яхтенного туризма, большой потенциал для развития которого у Геленджика, Сочи, Новороссийска, Анапы и Туапсинского района.