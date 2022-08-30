Пьяный пятигорчанин поджигал машины на парковке

30 авг. 10:52

Житель Пятигорска, находившийся в нетрезвом состоянии, поджигал машины, стоявшие на парковке возле дома, сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

О похождениях мужчины полицейским рассказал автовладелец. От огня пострадали сразу две его машины - легковушка и грузовик.

Подозреваемым оказался 47-летний местный житель. Сам он заявил полиции, что проходил мимо парковки в нетрезвом виде и решил поджечь стоящие на ней машины. Сначала загорелась легковушка, а затем огонь перекинулся и на грузовик.

Сумма ущерба составила 500 тыс рублей. По факту умышленного уничтожения чужого имущества заведено уголовное дело.