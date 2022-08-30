Ни один из кандидатов не прошел конкурс администрации главы Дагестана

30 авг. 10:50

Ни один из участников кадрового конкурса администрации главы и правительства Дагестана не смог пройти отбор и них не попал в кадровый резерв, - сообщает сайт главы республики.

Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы РД по высшей группе должностей был объявлен администрацией в июле, а принять участие в нем могли граждане России со стажем госслужбы или работы по специальности не менее четырех лет, - передает "АиФ-Дагестан".

Заявления для участия в конкурсе подали 38 федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих Дагестана, допущены к испытаниям были 36 претендентов, однако по решению конкурсной комиссии ни один из них не набрал хотя бы 50% от максимального возможного количества баллов, кадровый резерв так и не был сформирован.