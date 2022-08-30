Пожар в Боржоми обещают ликвидировать до конца дня

30 авг. 10:41

Лесной пожар в Боржомском ущелье может быть потушен до конца дня, сообщает телеканал "Имеди" во вторник.

Пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры, тушение ведется круглосуточно.

В настоящее время остаются небольшие очаги пожара, работы по ликвидации которых проводятся в непрерывном режиме. Задымление сохраняется.

Борьбу с огнем осложняет рельеф, помимо авиации для полной ликвидации пожара необходима ручная обработка очагов. В случае благоприятной погоды во вторник, пожар будет полностью ликвидировать до конца дня.