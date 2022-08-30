СМИ: "Газпром" продолжит сокращать поставки газа в Европу

30 авг. 10:36

Французская энергетическая корпорация Engie получила от "Газпрома" уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа с сегодняшнего дня, 30 августа, - сообщило парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.

Снижение поставок вызвано "разногласиями между сторонами по реализации контрактов", - передает ТАСС.

С момента эскалации конфликта на Украине "Газпром" "значительно сократил" поставки газа, и в компании приняли меры, чтобы "значительно уменьшить" возможные последствия этого сокращения, - напомнили во французском концерне.