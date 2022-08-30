Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2023 году

30 авг. 10:29

Правительство России утвердило график праздничных и выходных дней в следующем года, постановление о переносе выходных дней в 2023 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно сообщению правительства в официальном Telegram-канале, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года, в феврале россияне отдохнут четыре дня - с 23 по 26. Международный женский день выпадает на среду, выходной будет один - 8 марта.

В мае праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Кроме того, праздничные выходные ждут сограждан с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.