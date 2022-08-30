Армения передала останки предположительно 138 азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне

30 авг. 10:26

Ереван передал Баку останки, которые принадлежат, предположительно, 138 из пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев. Об этом рассказал секретарь, руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести Исмаил Ахундов на конференции "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести.

Он также сообщил, что в результате совместных мер, реализованных после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Армении были переданы 1713 тел военнослужащих.

Секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Хабиб Микаил также сообщил о предложении по созданию совместного с Азербайджаном и Арменией механизма Международного комитета Красного Креста в связи с пропавшими без вести.