Российские авиаторы начали осваивать новый коридор из Москвы в Сочи

30 авг. 10:19

С сегодняшнего дня, 30 августа, для российских авиакомпаний заработал специальный воздушный коридор из Москвы в Сочи и Турцию.

Воздушные власти страны рассчитывают, что новый коридор сократит время полета, но летать по нему будут только рейсы из Москвы в Сочи, Турцию и обратно, поскольку его пропускная способность составляет не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Остальные рейсы сверх лимита будут летать через воздушное пространство Казахстана, - передает портал Юга.ру.

Ранее для воздушного коридора из закрытого пространства хотели изъять зону шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Предполагается, что перелет из Внуково в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно - на 10 минут. На сколько сократится время полета авиарейсов из Москвы в Турцию, пока неизвестно.

Решение об открытии воздушного коридора приняли накануне в Госкорпорации по организации воздушного движения, а выполнять полеты по укороченному пути начали сегодня в 00:00.