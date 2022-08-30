В Москве выявили низкий уровень безработицы среди городов G20

30 авг. 10:06

Рейтинг крупнейших городов стран Большой двадцатки с самым низким уровнем безработицы возглавила Москва, сообщила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы", - цитирует ее пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

В пресс-службе отметили, что рейтинг составил Аналитический центр столицы для сопоставления уровня безработицы в различных странах и городах с использованием методики Международной организации труда. В списке оказались Москва и еще 20 городов, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики.

"В январе – июне 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,2%. Показатель вернулся к уровням первой половины 2020 года, что свидетельствует о восстановлении столичной экономики после пандемии и ее высокой устойчивости к кризису, вызванному санкциями", –добавила она.

Подчеркивается, что вслед за Москвой дальше расположились Токио (2,8%), Сидней (3,2%), Нью-Йорк (4,4%), Эр-Рияд (4,5%), Лондон (4,6%). Там же добавили, что в городах Бразилии зарегистрирован самый высокий показатель безработицы в этом периоде - выше 10%.