Министры оборон стран ЕС обсудят в Праге новую военную помощь Украине

30 авг. 9:57

Министры обороны стран ЕС сегодня на неформальной встрече в Праге обсудят миссию по подготовке украинских военных и новые поставки вооружений, - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии", - сообщил он, уточнив, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но может быть достигнут предварительный консенсус, передает ТАСС.

Также министры обороны ЕС рассмотрят возможность расширения военных закупок, поскольку страны сообщества исчерпывают свои военные запасы, - добавил Боррель.