Единая стратегия образования и науки до 2030 года принята в Грузии

30 авг. 9:52

Правительство Грузии одобрило единую национальную стратегию образования и науки на 2022-2030 годы, а также план действий на 2022-2024 годы. Оба документа были представлены членам правительства лично главой Минобрнауки Михаилом Чхенкели.

Как сообщает Sputnik Грузия, в стратегии, с учетом проблем и вызовов, обнаруженных с помощью ситуационного анализа, конкретизированы три основных отраслевых приоритетных направления.

Во-первых, это "обеспечение качественной и устойчивой системы образования и науки, ориентированной на потребности общества и государства". Во-вторых, стратегия подразумевает о"беспечение равноправной, инклюзивной и разнообразной системы образования и науки". В-третьих, предполагается также "обеспечение системы управления и подотчетности системы образования и науки".

Документ включает в общей сложности 15 стратегических целей и 28 задач на основе отраслевых приоритетов.

Авторы стратегии учитывали рекомендации, разработанные Евросоюзом, ООН, Всемирным банком и Европейской организацией экономического сотрудничества и развития для решения проблем в сфере образования и науки Грузии.