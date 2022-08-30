В Италии рассказали о триумфе Путина в сельском хозяйстве

30 авг. 9:51

Российский лидер Владимиру Путину вывел отечественный АПК из состояния упадка и сделал Россию "сельскохозяйственной сверхдержавой", сообщил итальянский журналист Федерико Рампини в итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что Россия, зависевшая от американского зерна во второй половине ХХ века, в период с 2000 по 2018 год увеличила экспорт агропродовольственных товаров в 16 раз. Сейчас Россия выращивает больше зерна, чем Штаты, и занимает по этому показателю третье место в мире после Китая и Индии. Ожидается, что по итогам 2022 года объем экспорта российского зерна превысит уровень 2021 года.

"Сельское хозяйство - это тайный триумф Путина", - подчеркнул журналист.