Названы самые популярные и самые необычные имена для детей в Москве

30 авг. 9:51

С начала 2022 года в Москве новорожденных чаще всего называли Александрами и Софьями, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС, пишет агентство городских новостей "Москва".

Александров в столице с начала года стало на 1 565 больше, Софий - на 1 790. "Тройка популярных имен также остается неизменной среди мужских имен - Михаил и Максим занимают второе и третье места. Среди женских с 2020 года популярны имена Мария и Анна", - уточнила и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

На 15% с начала года выросла популярность имен для девочек Мирослава, Есения и Мия, для мальчиков Сергей и Адам.

"Также популярность обретает имя Лев - еще в 2019 году оно было на девятой позиции, а в 2022 году занимает четвертое место по популярности. Устойчивый рост популярности в топ-10 обретает имя Матвей - с 2019 года каждый год оно поднимается на одну позицию вверх. А женское имя Василиса только в 2022 году вошло в топ-10 популярных имен и заняло девятое место", - поделилась Уханева.

Некоторые младенцы получают уникальные имена: на свет появились Тор, Аполлон и Мирон Байкал, а также девочки Кендалл Николь, Княженика и Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа (переводе в испанского означает "Атлантида - первый ребенок в семье").

Москвичи не обходят стороной иностранные имена (Роберт, Даниэль, Марсель, Теодор, Лео) и древние (Тихон, Серафим, Никон, Прохор, Нестор).

Также на свет появились Леонардо, Гамлет, Лазарь и Августин.

Сразу 13 девочек получили имя Луна. Более редкими именами стали Ассоль, Славяна Радуга, Властелина и Клеопатра.