Между Таганрогом и Петербургом начал ходить прямой пассажирский поезд

30 авг. 9:47

АО "Федеральная пассажирская компания", "дочерняя" компания ОАО "РЖД", сегодня запустила прямой пассажирский поезд между донским Таганрогом и Санкт-Петербургом.

"Это исторически первый прямой поезд. Ранее были проходящие поезда, а в 2008 году сообщение остановилось. Новый маршрут - это планомерное развитие маршрутной сети компании РЖД", - сообщил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов, передает "Интерфакс".

В составе поезда будет 15 вагонов, он сможет перевозить более 600 пассажиров. Из Таганрога он будет отправляться в 9:12, прибывать в Санкт-Петербург - на следующие сутки в 21:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать в Таганрог через день в 05:53. В конце сентября - начале октября поезд будет курсировать по отдельным датам в связи с проведением плановых ремонтных работ на инфраструктуре, а с 3 сентября он будет ходить ежедневно.