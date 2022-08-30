Президент Туркменистана и Алексей Миллер обсудили расширение сотрудничества

30 авг. 9:38

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, такое сообщение распространило Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Наша страна, обладающая внушительным углеводородным потенциалом, нацелена на поступательное развитие взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами на таком стратегическом направлении, как топливно-энергетический комплекс", - подчеркнул глава государства.

Бердымухамедов уточнил, что Туркменистан стремится к коренной модернизации своего ТЭК, активному применению передовых технологий и инновационных разработок, наращиванию эффективности добывающего и перерабатывающего секторов.

На встрече президент страны и председатель правления ПАО "Газпром" обсудили перспективы дальнейшего партнерства с учетом многолетнего положительного опыта и серьезного потенциала, в том числе были затронуты вопросы закупок российским холдингом туркменского газа по существующему контракту и углубления такого сотрудничества на долгосрочной основе.

По словам главы государства, благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия обеспечивают реализуемые в стране крупные инфраструктурные проекты в нефтегазовой сфере, причем одновременно с добычей важное значение придается наращиванию мощностей газо- и нефтехимической промышленности, ориентированной на изготовление высококачественной конкурентоспособной продукции, которая пользовалась бы высоким спросом на мировом рынке. Помимо этого, актуальным аспектом выступает развитие "зеленой" энергетики и использование на практике экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан открыт для наращивания взаимодействия с давними партнерами и готов рассматривать новые форматы взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, Алексей Миллер подчеркнул, что российский холдинг и далее будет неуклонно следовать взятым на себя обязательствам.

Напомним, "Газпром" и госконцерн "Туркменгаз" 1 июля 2019 года подписали контракт на закупку природного газа сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. Согласно ему объем поставок газа "Газпрому" составит до 5,5 млрд кубометров в год.