Турция празднует 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре

30 авг. 10:00

Турция сегодня отмечает 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре: по всей стране проходят праздничные мероприятия, официальная часть которых организована в Анкаре.

Наступление турецкой армии под командованием Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года и завершившееся 30 августа разгромом войск интервентов (Великое наступление), вошло в мировую историю как один из величайших примеров героизма.

После окончания Первой мировой войны в 1919 году страны Антанты, ссылаясь на положения Мудросского перемирия, ввели войска в Анатолию. Под угрозой оказалось будущее турецкого народа, и народ страны ответил на действия интервентов активизацией национально-освободительного движения.

Особая активность фиксировалась на западном фронте, где греческие войска в 1921 году продвинулись до района Полатлы. Жители Турции объединились для того, чтобы дать отпор греческим интервентам, после чего кровопролитные бои в районе Сакарья продолжались в течение 22 дней. В итоге враг был остановлен.

26 августа 1922 года Мустафа Кемаль-паша объявил о начале масштабного наступления. Утром 30 августа 1922 года он прибыл в расположение войск в районе Зафертепе Чалкейе в Кютахье, где и началась битва при Думлупынаре, изменившая ход истории Турции.

Греческие войска были окружены и разгромлены. Оставшиеся разрозненные части греческих войск бежали. 30 августа была освобождена Кютахья, первого сентября - Гедиз, третьего сентября - Эмет и Тавшанлы, девятого сентября турецкая армия освободила от греческих войск Измир - приказ главнокомандующего Мустафы Кемаля-паши был успешно выполнен.

Вот уже сто лет дата 30 августа, выгравированная в памяти турецкого народа как "День свободы нации", является источником гордости каждого турка. В связи с годовщиной победы в битве при Думлупынаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией сегодня посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.