СМИ: Греция провоцирует конфликт Турции и Запада

30 авг. 8:58

Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, - уверены турецкие эксперты, пишет газета Yeni Şafak.

В воскресенье турецкий телеканал CNN Türk сообщил со ссылкой на источники в Минобороны Турции о том, что 23 августа греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. "Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы", - написало издание, передают РИА Новости.

В министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16, однако, как полагают турецкие эксперты, Греция стремится к напряженности, потому что ей неприятно, что Анкара становится все более заметным мировым игроком.

"Цель Афин - либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом, вынудив Анкару активировать С-400", - пишет издание.

Так, бригадный генерал в отставке, доцент, доктор Фахри Эренель подчеркнул, что Греция "хочет саботировать заслуги Турции в мировой дипломатии", особенно во время конфликта на Украине, путем создания напряженности.

"Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива, она хочет войны, заманивая Турцию в ловушку с возможным ответом. Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США", - приводит газета слова эксперта.