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Жителям столичного региона снова пообещали жаркий денек

Жителям столичного региона снова пообещали жаркий денек

Сегодня жителей столичного региона снова ждет жаркий день – будет облачно с прояснениями а воздух прогреется до плюс 29 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем, что будет способствовать образованию облачности с вероятностью в вечерние часы мозаичных небольших осадков и гроз. В Москве облачно с прояснением, вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха в столице 27-29, в Подмосковье 25-30", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет западным, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 мм рт ст, - добавил синоптик.

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