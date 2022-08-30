СМИ: программа маткапитала в России может стать бессрочной

30 авг. 8:27

Депутаты от "Справедливой России" предложили внести изменения в программу маткапитала, сделав ее бессрочной, и увеличив размер выплат на второго ребенка с 693 до 933 тыс рублей, пишет газета "Известия".

За третьего ребенка авторы инициативы предлагают установить размер выплат в размере 1,399 млн рублей, поскольку действующие показатели выплат маткапитала больше не мотивируют граждан, передает "АиФ".

Проект направлен на решение демографической проблемы в России, - пояснил глава фракции Сергей Миронов.

Ожидается, что соответствующий документ будет внесен в Госдуму сегодня, 30 августа.