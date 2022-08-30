СМИ: американские компании готовы тайно торговать с Россией

30 авг. 8:14

Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с РФ через Турцию, - пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

"Американские компании, которые ушли из России из-за спецоперации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний", - пишет издание, передает РИА Новости.

"Американские компании уже ведут свой бизнес по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, покупая российские товары: они мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке", - пишет издание.

"Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки - это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России", - добавляет издание, напоминая, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами, а посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тыс американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию.

"Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе", - пишет газета.