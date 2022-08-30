Коронавирус в Казахстане заметно слабеет

30 авг. 7:58

В Казахстане за минувшие сутки было выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Интенсивность заболевания заметно слабеет – ни в одном регионе и в мегаполисах число новых заболевших не превысило 50 человек. Так, в Нур-Султане зафиксировано 47 новых заболевших, в Карагандинской области - 46, в Алматы – 38, в Акмолинской области – 35, - передает Sputnik Казахстан.

В других регионах это число меньше десяти.

В Туркестанской, Актюбинской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской областях не выявлено ни одного случая коронавируса, и все регионы страны на данный момент находятся в "зеленой" зоне.