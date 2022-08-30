СМИ: Иран начал обогащать уран на подземном объекте в Натанзе

30 авг. 7:44

Иран приступил к обогащению урана до 5% с использованием одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, - пишет Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В документе говорится, что на подземном объекте в Натанзе начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до 5%, еще на одном каскаде проходит пассивирование, необходимое перед началом обогащения, а на третий каскад пока не начали подавать материал, - передает "АиФ".

28 августа специалисты агентства на объекте по обогащению топлива подтвердили, что Иран подает гексафторид урана, обогащенный до 2% по изотопу урана-235, в каскад центрифуг IR-6 для производства гексафторида урана, обогащенного до 5% по изотопу урана-235, отмечается в отчете МАГАТЭ.

Напомним, разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%. Ранее Иран запустил несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана, о чем было проинформировано МАГАТЭ.