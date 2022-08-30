Казахстан празднует День Конституции

30 авг. 7:27

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции Республики. Вот уже 27 лет дата относится к государственным праздникам и является выходным днем. За эти годы изменения и дополнения в Конституцию вносились шесть раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.

В этом году страна празднует день Конституции с обновленным основным законом. Причем изменения в Конституцию были впервые внесены посредством референдума, - передает Sputnik Казахстан.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции.

"В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны", - отметил Токаев.

"Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства", - добавил он.

Провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития Республики Казахстан, - отметил президент.

"Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане!" - подчеркнул глава государства, пожелав казахстанцам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов.