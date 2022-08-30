Госдума сегодня соберется на осеннюю сессию

30 авг. 7:13

Госдума РФ сегодня, 30 августа, начинает осеннюю сессию - перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах.

Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы. приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине и военнослужащих, а также граждан ДНР и ЛНР, - сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, передает РИА Новости.

"Осенняя сессия - это всегда бюджет, бюджетный процесс, поддержка регионов, поддержка наших предприятий, бизнеса, это основное направление. Но, несомненно, основным направлением останется и проведение специальной военной операции, и поддержка военнослужащих, тех граждан, которые проживают в республиках, которые подвергаются агрессии со стороны коллективного запада и Киева", - подчеркнул он.

У каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать, - добавил Неверов.