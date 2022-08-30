СМИ: Байден намерен вооружать Тайвань

30 авг. 6:57

Президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка $1,1 млрд, - пишет газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Проект сделки предполагает, среди прочего, передачу 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder. Когда именно хозяин Белого дома намерен обратиться к законодателям с данным запросом, не уточняется, - передает РИА Новости.

Пока проработка этого запроса находится на начальной стадии, и процесс его одобрения может растянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в конгрессе. Тем не менее, источники полагают, что после рассмотрения инициативы в профильных комитетах палаты представителей и сената законодатели США, скорее всего, одобрят сделку.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Тайваню помощь в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.

В свою очередь Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе, - заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе", - сказал он, комментируя информацию о готовящейся продаже вооружений.

При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".