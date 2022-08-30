Туристы все чаще выбирают Дагестан

30 авг. 6:44

Более низкие цены поспособствовали тому, что уходящим летом около 18% туристов выбрали Дагестан вместо Сочи, - рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Эксперт еще в апреле 2022 года прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там обходится на 30% дешевле, чем в олимпийской столице.

"Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18%. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – поедал Мкртчян, передает РИА Новости.

Мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море, - добавил вице-президент АТА.